Nantes : un ex-conjoint violent condamné après 8 plaintes déposées

publié le 28/05/2021 à 19:05

Une jeune nantaise d’une trentaine d’années signalait les agissements violents et agressifs de son ex-conjoint depuis deux ans. Ce n’est que maintenant que l’homme est condamné. Le procureur Yvon Ollivier regrette : "Il y a des dossiers dont on n’est pas très fiers".

Le 26 mai, après 2 ans et 8 plaintes déposées, l’ex-conjoint de la jeune femme a finalement été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Selon le quotidien Ouest France, l’homme a harcelé, violenté et menacé de mort son ex-femme entre février 2018 et décembre 2020n n’acceptant pas leur séparation. 8 signalements avaient été faits à la police.

"Notre réactivité a clairement été prise à défaut", déplore encore Yvon Ollivier. La présidente du tribunal reconnait même que "la procédure n’a pas été traitée comme il le fallait".

Le quadragénaire a reconnu une partie des faits

Pendant l’audience, l’accusé, un homme de 41 ans patron de bar, a reconnu une partie des faits : insultes, appels à répétition (74 passés en seulement une nuit), bousculades… Sans pour autant admettre qu’il a pointé une arme de poing sur le visage de la jeune femme un jour où elle venait chercher les enfants. "Cette période de ma vie, je voudrais l’effacer", a-t-il dit.

En plus de sa peine de dix mois de prison avec sursis probatoire, il devra également suivre des soins ainsi qu’un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Il doit aussi débourser 3.400 euros à donner à sa femme et a l’interdiction d’approcher son domicile.