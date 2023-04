Le député Modem Richard Ramos soutient depuis plusieurs semaines sa proposition d’interdire à partir de 2024 des additifs nitrés dans les charcuteries, ou au moins dans le jambon cuit. Sa mesure avait déjà été rejetée, jeudi 6 avril, à l’Assemblée nationale. L’élu Modem a présenté une proposition de résolution européenne allant dans le même sens, mercredi 12 avril devant la Commission des affaires européennes de l’Assemblée.

Richard Ramos, qui fait partie de la majorité mais fait parfois figure d’électron libre, a cependant vu sa mesure être à nouveau rejetée. Le député Modem a alors pris la parole, après y avoir été invité par le vice-président de la Commission, pour faire part de sa frustration. "Je voulais remercier les groupes socialiste, écologiste, RN et LFI (qui ont voté pour, ndlr). Ce texte a été rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité. En faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir", a-t-il tonné.



"Les nitrites tuent les Français"

"Les nitrites tuent les Français, et ça tue les plus pauvres", avait déjà lancé Richard Ramos au sein de l'hémicycle, après le premier rejet de sa proposition. Après un avis de l'agence sanitaire Anses confirmant le lien entre exposition aux nitrites et risque de cancers, le gouvernement a demandé fin mars aux industriels de baisser les doses dans les charcuteries. Mais des associations, comme la Ligue contre le cancer, demandent une interdiction pure et simple.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info