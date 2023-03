Même si une ambiance de fin du monde semble planer, Sébastien Thoen a décidé de se remonter le moral avec une personnalité très spéciale. Cette semaine, l'humoriste a partagé un repas avec la saison du Printemps, qui s'installe petit à petit depuis le 20 mars dernier. Grâce à ses prodigieuses prédictions, le chroniqueur se sent rassuré. "Ce Printemps me met en joie. Il fait doux, il fait beau, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'inscrire au Parti socialiste", a-t-il énuméré.

Mais à quoi l'incarnation du Printemps ressemble-t-elle ? "Ce Printemps, c'est un mammifère comme les autres, qui colle parfaitement à notre époque", raconte Sébastien Thoen. "Il a 25 ans, il aime beaucoup l'argent, il se déplace à trottinette, il a des AirPods dans les oreilles et un peu de cocaïne dans les narines". Surtout, le Printemps lui en a appris "des vertes et des presques mûres", des prédictions improbables sur ce que nous réserve cette saison.



"Il me l'a certifié, dans dix jours, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est fini", s'exclame Sébastien Thoen, car Poutine va bientôt attaquer l'Argentine, puisque son ami non plus "n'a pas digéré la défaite en finale du Mondial de football". Autre bonne nouvelle, "la réforme des retraites va être annulée par le gouvernement", affirme-t-il, "l'âge légal de la retraite, ce sera bientôt 44 ans".

