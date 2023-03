Militairement, dans le centre-ville de Bakhmout, les soldats ukrainiens ont repris quelques rues, repoussant les forces russes le long de la rivière qui traverse la ville du nord au sud. Mais les combats sont toujours très violents et chaque camp avance mètre par mètre, immeuble par immeuble.

En visitant la ville mercredi, le président ukrainien montre que Bakhmout tient toujours et que les routes d'accès aussi sont encore ouvertes et accessibles. Une façon de mettre à mal la propagande des hommes de Wagner qui affirment avoir pris 70 % de la ville.

Dans Bakhmout, difficile de dire combien de personnes restent encore, à vivre dans les sous-sols et les caves. Ces derniers mois et encore plus ces dernières semaines, beaucoup sont partis se réfugier dans les villages juste à côté. Des localités pratiquement abandonnées où les quelques civils vivent comme ils peuvent.



"Il manque de tout"

"Les personnes qui restent là ne font que survivre" explique Achille Després, porte-parole du Comité international de la Croix Rouge en Ukraine. "Il y a constamment des échanges d'artillerie, des explosions, donc c'est vraiment très très difficile".

Les habitants de Bakhmout qui ont réussi à sortir de la ville partent souvent avec rien, seulement les habits qu'ils portent sur eux. À Chassiv Yar, la localité juste à la sortie de la ville, la situation humanitaire est très préoccupante. Il resterait environ 1.500 personnes.

"Il manque de tout. Il manque des choses basiques comme de l'eau", alerte la Croix Rouge, "on a apporté des couvertures, des habits, de la nourriture. Mais aussi du matériel de réparation parce qu'il y a très peu de bâtiments qui ont été épargnés. Tout ça simplement pour pouvoir survivre de manière un peu décente". La Croix Rouge leur a également amené 6.000 litres d'eau, de quoi tenir une dizaine de jours.

