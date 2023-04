Sandrine Sarroche : Gérald Darmanin, son champion de la semaine.

"Le priapisme avec lequel vous évoquez mon action...". Cette phrase prononcée par Gérald Darmanin, à l’Assemblée nationale mardi dernier, en fait le champion de la semaine de Sandrine Sarroche. "Le Priapisme, ça veut surtout dire que tu as une érection anormalement prolongée. En d’autres termes, tu as trop de sang dans la verge. Voyez l’aubergine ? La forme, la couleur, ben, c'est pareil", rappelle l'humoriste.

Lapsus ou pas, les avis divergent. Pour Sandrine Sarroche, le "lapsus a tendance priapique" peut provenir de deux causes distinctes. "Soit notre ami Gérald est abonné à Play Boy. Schiappa trop, mais c’est possible ! Soit le p’tit Gérald a trouvé un nouveau gadget dans Pif et ça, c’est plus inquiétant", raille-t-elle. Avant de rappeler que le priapisme, c'est extrêmement douloureux : "C’est comme des grands coups de matraque sur le slip, mais en plus violent", illustre-t-elle.

