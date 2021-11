VIDÉO - Présidentielle 2022 : Éric Ciotti "revendique le projet de François Fillon"

Candidat à l'investiture Les Républicains pour l'élection présidentielle, Éric Ciotti "revendique totalement le projet de François Fillon et la fidélité". Le député des Alpes-Maritimes affirme sur LCI qu'en 2017 "il était le seul, à être allé au Trocadéro". "La France souffre d'un excès de dépense public et nous détenons le record du pays le plus taxé d'Europe", lance Éric Ciotti.

Pour réduire les dépenses publiques à hauteur de 100 milliards d'euros, le candidat au congrès Les Républicains propose un projet économique similaire à celui de François Fillon, c'est-à-dire le retour aux 39 heures de travail par semaine payé 38 heures, mais aussi la retraite à 65 ans.

Le candidat veut aussi réduire le nombre d'agents publics, qu'il estime trop élevé avec plus de 5 millions de fonctionnaires et souhaite s'inspirer du modèle allemand qui a un million de fonctionnaires en moins.