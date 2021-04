publié le 05/04/2021 à 12:26

Plus populaire que jamais, Édouard Philippe s'organise pour peser, entretenant une fébrilité politique et médiatique sur ses ambitions à un an de la présidentielle et à l'heure où sort un livre-récit sur son expérience de Premier ministre.

Invité sur le plateau de France 2, le dimanche 4 avril, le maire du Havre est resté flou sur ses ambitions à l'approche de la prochaine élection présidentielle. "Je ne serai pas candidat sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas", cette phrase lui a été attribuée à tort semble-t-il. Pour sa défense, il assure, un brin hésitant, "Je ne crois pas l’avoir dite (…) Je ne suis pas sûr de l’avoir dite publiquement".

Toutefois, tout porte à croire qu'Edouard Philippe aurait ses chances s'il se présentait, "Il a quitté Matignon avec un état de grâce, une popularité au zénith, il est majoritaire quasiment dans tous les segments de l'opinion", constate auprès de l'AFP Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. En effet, selon un sondage Ipsos pour Le Point, 27% des sondés souhaitent le voir candidat même si Emmanuel Macron se présente. À l'inverse, 37% ne souhaitent pas le voir intervenir dans le scrutin.

