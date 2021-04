Des ministres ont-ils dîné dans des restaurants clandestins à Paris ?

publié le 05/04/2021 à 07:43

Un reportage diffusé ce week-end par nos confrères de M6 a semé le trouble. Dans celui-ci, on peut entendre le témoignage d'un organisateur de dîners clandestins parisiens affirmer qu'il a partagé sa table avec plusieurs membres du gouvernement. Vrai ou faux ? Ces accusations sont suffisamment graves pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a réclamé l'ouverture d'une enquête.

Dans le reportage télévisé, on se retrouve dans un restaurant clandestin situé dans les beaux quartiers parisiens, l'adresse se passe entre clients fortunés. À l'entrée, les journalistes sont accueillis par des serveurs sans masque et qui l'assument : "Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid", explique l'un d'entre eux.

L'enquête se poursuit dans un club privé, une réception payante où une quarantaine de convives se font la bise. "J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres", raconte anonymement l'organisateur de la soirée.

Depuis, ce dernier s'est fait connaitre : il s'agit du collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Via son avocat, il rétropédale désormais, assurant qu'il s'agissait d'humour lorsqu'il parlait de ministres. Mais l'enquête judiciaire est lancée, et les organisateurs de ces festivités encourent un an d'emprisonnement et 15.00 euros d'amende.