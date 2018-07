publié le 28/04/2017 à 08:01

Pour la première fois, une élection présidentielle va se joueur autour du thème de l'Europe.

C'est-à-dire pour ou contre la sortie de l'Europe, des progrès, d'une réforme. Et pour cause chacun des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont une position extrême sur ce sujet.



Le candidat d'"En Marche" est le plus européen des onze candidats du premier tour. Tandis que "la candidate du Front national est la plus anti-européenne de l'élection présidentielle, un antagonisme naturel", analyse Alain Duhamel.

En réalité "c'est toujours autour de l'Europe que s'organise tout le reste, selon l'éditorialiste. C'est à dire les choix économiques, sociaux, les alliances internationales mais surtout la politique économique et sociale" ajoute t-il. Aujourd'hui, les deux programmes sont bien distincts sur ce thème, "c'est donc autour de cela que l'élection va avoir impact".

"Reste à savoir s'ils arriveront à en jouer, à en parler de manière accessible aux citoyens ou si cela restera de l'ordre du slogan et de prise de position théâtrale", s'interroge-t-il. Cependant, Alain Duhamel déclare que ce thème "jouera un rôle essentiel dans le débat". En ce sens, le débat du 3 mai sur TF1 et France 2, sera un événement clé.