Emmanuel Macron a "des défauts personnels", selon Alain Duhamel

publié le 24/04/2017 à 19:21

Il est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a récolté 24,01 % des suffrages, supplantant François Fillon (20,01 %), Jean-Luc Mélenchon (19,58 %) et Benoît Hamon (6,36 %). C'est donc le candidat d'"En marche !" qui affrontera Marine Le Pen, la candidate du Front national (21,30 % des voix), lors du second tour. Une première victoire qui vient récompenser un parcours des plus atypiques.



Pour Alain Duhamel, Emmanuel Macron est "un prototype" : "Le parcours qu'il a accompli n'avait jamais été accompli par quiconque avant lui", assure le journaliste, rappelant qu'il est "parti de rien", qu'il "n'avait aucun mandat électif", qu'il avait "une très petite expérience politique" et "pas de parti à sa disposition". Selon lui, cette réussite tient d'abord à "un tempérament très particulier", mais aussi à "des circonstances incroyablement favorables" : le journaliste évoque "le désenchantement des Français", "le rejet de toute une génération politique", "la gauche qui est en pleine décomposition", la campagne "complètement ratée" de Benoît Hamon et "les problèmes de François Fillon".

Des faiblesses, malgré tout

Malgré ces astres extrêmement favorables, auxquels viennent s'ajouter de nombreux soutiens depuis sa qualification, Alain Duhamel n'omet pas les "défauts personnels" du candidat de 39 ans. Insistant sur le fait que "les sondages d'entre deux tours peuvent varier beaucoup plus vite que les sondages d'avant le premier tour", il évoque ses maladresses, "son manque d'expérience" et le juge "assez mauvais orateur". Le journaliste parle également de la concurrence : Marine Le Pen récupérera probablement une fraction de l'électorat de François Fillon, tandis que Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron. Pour Alain Duhamel, "tout va dépendre de la dramatisation" : "S'il y a dramatisaiton, donc mobilisation, excellent pour lui. S'il n'y a pas de dramatisation, c'est plus ouvert."