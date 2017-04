Une campagne présidentielle "européenne" selon Alain Duhamel

publié le 20/04/2017 à 19:45

S'il y a eu des précédents lors desquels l'Europe s'est invitée parmi les sujets centraux d'une campagne présidentielle, cela n'a jamais été aussi flagrant que depuis le début de cette année 2017. L'immigration l'insécurité et le terrorisme, qui sont parmi les thèmes les plus discutés, sont tous rattachés d'une façon ou d'une autre à une problématique européenne.



Selon Alain Duhamel, "tous les candidats sont obligés de se définir" sur ce sujet. On a toujours dit "il y a deux France" en politique, il y a maintenant "une France européenne et une France souverainiste". Il juge que les électeurs sont, pour la plupart, des "européens déçus" par la bureaucratie et l'excès de normes, et aussi par la peur de l'identité et le problème de la souveraineté.

En revanche, lorsqu'il s'agit de grands sujets d'avenir comme la Défense, l'Énergie, la recherche scientifique, les gens ont tendance à se montrer favorables à l'intervention de l'Europe. "S'il s'agit de quitter l'euro, il y a 70% des Français qui sont contre", rappelle Alain Duhamel. En conséquence, les deux candidats les plus favorables à la sortie de la France de la zone euro, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, tentent d'adoucir un peu leur propos sur ce sujet.