Une campagne "complètement atypique" selon Alain Duhamel

publié le 21/04/2017 à 19:54

Selon Alain Duhamel, cette campagne présidentielle est d'abord "la première à avoir été ensanglantée par un attentat" et juge que cela va "dramatiser le climat" sans forcément modifier les intentions de vote. Il estime aussi que cette période a été marquée par une "vague de 'dégagisme'" pour toute une génération politique.



La montée des extrêmes a également marqué la campagne, Alain Duhamel rappelant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon représentent à eux deux environ 40% des intentions de vote, ce qui est "un record" dans notre histoire. Le "surgissement" d'Emmanuel Macron est du "jamais vu" selon lui et restera comme l'une des caractéristiques les plus originales de cette élection.

Notre éditorialiste estime également que cette campagne nous a permis d'en apprendre bien davantage sur la personnalité des candidats que sur leurs programmes. C'est le cas notamment d'Emmanuel Macron, qui est le véritable "nouveau" et qui s'est distingué selon Alain Duhamel par sa "rapidité" et sa "transgression des clivages" entre la droite et la gauche.



Quoiqu'il en soit, la Vème République ne sera selon lui "plus la même", plus de la moitié des intentions de vote étant dirigées vers des candidats qui souhaitent un passage à une VIème République.