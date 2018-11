publié le 20/11/2018 à 08:17

Laurent Wauquiez a-t-il été trop loin ? Selon Christian Estrosi, oui. Le maire de Nice a dénoncé les propos tenus par le président des Républicains, devant des militants de Sens Commun. L'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes "mènerait nécessairement" à "la marchandisation des gamètes" et "l'eugénisme". "Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme; tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme", avait-il dit.



Invité à l'antenne de RTL, Christian Estrosi juge ce discours "terrifiant" : "Ça me donne froid dans le dos et c’est assez insupportable. Je suis personnellement pour la PMA et je conçois parfaitement que d'autres y soient opposés. Mais blesser, des millions de Français qui y sont favorables et faire ces références, sont des sujets qui me choquent profondément".

Le maire de Nice qui explique par ailleurs avoir renouvelé sa carte de membre des Républicains, indique rester au sein du parti afin de "contribuer" à ce que son parti "qui a une histoire redevienne ce qu’il a été là où on est en train de le dénaturer".