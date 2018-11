publié le 20/11/2018 à 07:44

Alors que Les Républicains tentent de surfer sur le mouvement des "gilets jaunes", Laurent Wauquiez s'est surtout illustré ce week-end par sa sortie sur "la procréation médicalement assistée (PMA), qui, dit-il "conduirait à l'eugénisme nazi". Une déclaration qui a provoqué un tollé. D'ailleurs, le patron des Républicains a légèrement corrigé ses propos.



Est-il allé trop loin ? Il est allé trop loin dans l’amalgame. Quand il dit : "la PMA c’est un engrenage et cet engrenage mènera nécessairement à la marchandisation de gamètes. Tout ceci a un nom, c’est l’eugénisme, tout ceci a été fait par un régime, c’est le nazisme".

Oui ça va clairement trop loin. La preuve, il a retropédalé en disant qu'il avait seulement voulu "rappeler les leçons de l'histoire, les débats contemporains" admet-il, "étant évidemment différents".

Des propos tenus devant les militants de Sens Commun

Pardon, mais les enjeux de bioéthique méritent mieux que ce genre de raccourci. C’est toujours le problème quand on cherche à séduire un public. En l’occurrence Laurent Wauquiez rendait visite aux militants de Sens Commun, ce petit mouvement conservateur hostile au mariage pour tous et bien entendu à la PMA pour toutes.



Mais, on a le droit d’être hostile à l’élargissement de la PMA, on a le droit d’en débattre, on a le droit de se poser des questions. On n’a juste pas le droit de dire n’importe quoi quand on est un responsable politique.

De la même manière que sur les "gilets jaunes" : c’est un peu facile de déclarer qu’il faut annuler les taxes sur les carburants, quand on a soi-même voulu les mettre en place. C’est le même Laurent Wauquiez qui, en 2009, défendait la taxe carbone, et qui disait comme l’a rappelé TF1 hier soir, "que le but est de passer d’un système de fiscalité pénalisant le travail à un système de fiscalité pénalisant la pollution". À l’époque, il était le secrétaire d’État à l’emploi de Nicolas Sarkozy, qui venait à vélo au Conseil des ministres.



Finalement, Laurent Wauquiez ne fait rien de bien ? Non, je ne dis pas ça. Par exemple, le malaise des classes moyennes, il l’a compris depuis fort longtemps. Il est l’auteur de

La lutte des classes moyennes en 2011. Il ne découvre pas le sujet.



Mais là encore, il le verbalisait de manière excessive, souvenez-vous lorsqu’il parlait du "cancer de l’assistanat", c’était déjà démago ! Comme c’est démago de venir parler "d’eugénisme et de nazisme" sur le sujet de la PMA. Laurent Wauquiez emprunte un chemin qui ne lui rend pas service.

L'énigme Wauquiez

Vous savez, il avait prévenu qu'il ne ferait pas de l'eau tiède. Le problème, c'est qu'il fait de l'eau bouillante et qu'à force on se brûle. Et même dans son propre parti, certains s’interrogent. Il y a, dit-on, "une énigme Wauquiez, chez cet homme normalien, énarque qui refuse le débat d’idées et qui préfère plaquer des mots violents sur des situations".



C’est curieux ce besoin de s’exprimer de façon brutale et d’être constamment dans la dérive. Et au fond d’appauvrir cette droite qui ne semble plus capable de porter des débats sans tomber dans la caricature.



C'est étrange, oui. Mais il considère que c'est sa méthode pour frapper les esprits (quand bien même les sondages ne lui donnent pas raison) et personne à droite ne lui apporte vraiment la contradiction.