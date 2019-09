publié le 26/09/2019 à 18:01

Les chaines de télévisions et les radios ont bousculé leurs programmations ce jeudi 26 septembre après l'annonce du décès de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Très vite, RTL et les chaînes d'info en continu BFMTV, Cnews ou LCI ont cassé leurs antennes pour couvrir en direct cette information et recueillir les réactions de ses proches et des Français. Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il prononcerait à 20 heures une allocution télévisée en hommage à Jacques Chirac.

RTL est passé en édition spéciale avec Christelle Rebière et Thomas Sotto dès l'annonce du décès du président à 12h via l'agence France Presse. TF1 est passé en édition spéciale à 12h45, après France 2 qui a cassé son antenne à 12h25. France 3 et Franceinfo sont également mobilisées en édition spéciale.

Sur Twitter, près de 260.000 tweets avaient été échangés en deux heures par environ 141.000 internautes, selon la société Visibrain, qui souligne qu'au-delà des expressions "tristesse", "hommage", "paradis ou "en paix" qui occupent 1 tweet sur 5, c'est la référence à Jérusalem et la célèbre vidéo de Chirac face aux policiers israéliens qui ressortaient le plus. C'était d'ailleurs la vidéo la plus regardée sur le site de l'Ina, selon un responsable.

> Jacques Chirac : incident sécurité à Jérusalem | Archive INA

M6 proposait jeudi après-midi le documentaire Chirac, qui se propose de "raconter la vie et le parcours de Jacques Chirac à travers 10 dates, 10 moments clés qui ont marqué sa vie et celle des Français". LCP propose une émission spéciale de Ça vous regarde jeudi soir en hommage à l'ancien président "pour mieux cerner l"homme, le politique et son destin hors du commun" et diffusera le documentaire Mon Chirac de Jean-Louis Debré où ce dernier raconte "leur histoire d'amitié et de complicité professionnelle". Sur C8, en édition spéciale à midi, Cyril Hanouna consacrera son émission Balance ton Post à l'ancien président : "les images cultes, des témoignages, des intervenants", à partir de 21h50. France 2 bousculera aussi sa grille en proposant plusieurs documentaires consacrés à l’ancien chef de l'État a fait savoir Jacques Cardoze sur Twitter. Le complément d'enquête de ce soir sur la police sera reprogrammé le 10 octobre prochain.

Du côté de la presse écrite, L'Obs sortira un numéro spécial "C'était Chirac" vendredi à Paris et samedi dans le reste de la France. Le Point propose aux mêmes dates un numéro de "100 pages exceptionnelles" disponible pendant 4 semaines avec notamment "un témoignage de son ami François Pinault".