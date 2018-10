publié le 03/10/2018 à 12:05

Les élections législatives de 2017 auront non seulement marqué l'avènement de l'entrée du "nouveau monde" à l'Assemblée, mais surtout l'élection de 224 femmes députées (sur les 577 députés au total ndlr), soit un chiffre historique. Lors de la précédente législature, elles n'étaient que 155. Elles représentent désormais 38,8% des élus de l'hémicycle.



À cela est venu s'ajouter les témoignages et les déclarations dans le cadre de #MeToo. Avec ce hashtag, les femmes racontent et se confient sur le harcèlement et les agressions qu'elles subissent au quotidien.

Le monde de la politique n'a pas été épargné par ce mouvement de libération de la parole des femmes. En février dernier, la députée Delphine Batho expliquait que "le climat a changé dans les ascenseurs, il y a des vannes grossières qu'on n'entend plus", au sein du Palais Bourbon. Les remarques sexistes au sein de l'Assemblée nationale ont un écho plus retentissant : les victimes répondent et sont soutenues sur les réseaux sociaux.