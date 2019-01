publié le 16/01/2019 à 12:04

Lambert Wilson s'indigne. Le comédien ne s'est pas vu confier le discours de la cérémonie d'ouverture du 22e Festival International du Film de Comédie, qui s'est tenue hier à l'Alpe-d'Huez. C'en est trop, pour l'acteur, qui réplique armé de son bilinguisme légendaire : "Ils m'ont snobé. The organisators have snobing me.". Un choix qui, selon lui, prive les organisateurs de ses talents d'orateur : "Pourtant j’avais préparé un merveilleux discours. I have preparated a marvellous discoureusse. Ce serait dommage que ce caviar pour l’oreille disparaisse dans les limbes des cérémonies du cinéma mondial. It would be a shame.".



Pierre Richard va reprendre son rôle au côté de Jane Birkin, dans une version actualisée du film de Claude Zidi La moutarde me monte au nez, cette fois en tant que "grand gilet jaune avec une chaussure noire", annonce Mademoiselle Jade. Extrait : "Bon, au revoir ma chérie, j’y vais. Ne m’attends pas ce soir, j’ai rond point. On va faire brûler des palettes et cuire des saucisses."

Jean Lassalle présente Un berger et deux perchés à l’Elysée, le film documentaire dont il fait l'objet. Une "performance d'acteur" qu'il a travaillée avec sa chèvre, "Kate Blanquette", et qui devrait le conduire "sur les tapis rouges de Cannes et même d’Ollivoude.".

Patrick Sébastien consacre le prochain numéro de son émission de débat "Couillon de culture" à l'épilation. L'animateur a subtilement détaillé le thème central de ce nouveau débat "au poil" : "C’est la mode du moment, les bonnes femmes se rebiffent et leurs poils rebiquent.", explique t-il. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir ses invités dont "MOSSIEUR Finkielkraut", ou "Finky", qui déplore que l'on s'attarde sur cette "dernière lubie féministe" plutôt que sur des sujets plus urgents, comme "l’islamisation des banlieues et le délitement de la civilisation européenne.". Le spécialiste de l'économie "François Lenglet" précise quant à lui que le refus de s'épiler est "un manque à gagner énorme pour l’industrie dépilatoire". Enfin, Patrick Sébastien termine par un conseil médical : "allez-y mollo avec le rasoir, parce que l’épilation, qui s’y frotte cystite !".