publié le 13/01/2019 à 09:57

Les manifestations de "gilets jaunes" ont des conséquences directes sur la politique du pays. Selon les derniers sondages, ce serait le Rassemblement national qui bénéficierait le plus de leur effet aux prochaines élections européennes. L'occasion pour Marine Le Pen de changer d'identité "Ne m’appelez plus Marine Le Pen, appelez-moi Canari Le Pen". La dirigeante du parti a également détourné le drapeau européen sur les réseaux sociaux en inversant les couleurs pour faire références aux gilets jaunes et d'aller même plus loin comme elle le souligne à mademoiselle Jade : "Et j’ai tout changé chez moi. Les murs, les plafonds, les parquets, les rideaux, les meubles, la vaisselle, tout est jaune !"



Comme chaque année, l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin s’est distingué en postant des vœux de nouvelle année très attendus mais plutôt difficiles à décoder, lui qui a souhaité une bonne "Sainte Bérengère" au Président de la république. "Le jour de la Sainte Bérengère est le jour des élections européennes, je souhaite donc à Emmanuel Macron de gagner face à la liste du blaireau". Un tacle direct au président des Républicains. "Le blaireau se reconnaît à son poil blanc et à son anorak rouge sans manches, il s’agit bien sûr de Laurent Wauquiez."

Philippe de Villiers est revenu sur l'année chinoise, qui est celle du cochon. Le créateur du parc d'attractions du Puy du Fou se lance dans un projet pour le moins inattendu à l'encontre de ceux qui ne le mangent pas."De bouter les sarrasins hors de France. Grâce au soutien inattendu de nos alliés chinois, qui décident d’ériger le cochon en bannière, nous allons repousser ceux qui refusent d’en manger hors du royaume". Une initiative pour laquelle Philippe de Villiers n'a pas de temps à perdre. "Mais je vous laisse, j’ai à faire. Je dois rencontrer nos alliés pour coordonner nos troupes. Alors sois gentille, allume ton application Über, et commande-moi un cocher pour la porte d’Ivry. Montjoie !"