publié le 11/01/2019 à 12:21

Comme chaque année, Jean-Marie Le Pen présente ses vœux sur son site officiel, animés en musique par la journaliste Marie Derbez. "Bonne année ! Amis du front, c'est votre président qui vous parle". Après avoir souhaité la bonne santé à son interlocutrice, l'ancien dirigeant politique ajoute que l'heure est grave et que "Ce qu'il faudrait pour nous sauver, c'est un homme providentiel".





Michel Chevalet a trouvé la réplique exacte du cerveau du président américain Donald Trump avec laquelle il a fait une découverte étonnante : "Si on le relie avec des électrodes à un écran, l'appareil s'emballe en raison d'un désordre intellectuel inhabituel". Le journaliste scientifique a poursuivi son expertise en le reliant à un appareil d'expertise vocale ou encore à une photo de Kim Jong-un et la conclusion est sans appel pour le président américain. "Si il est sollicité plus de dix secondes, son cerveau est en surchauffe et court-circuite".



En 1994, François Mitterrand écrit à sa maîtresse Anne Pingeot. Le président de la république lui fait part des prédilections d'une voyante pour l'année à venir où il n'y voit que du bon : "Une guerre entre les États-Unis et la Chine va regonfler ma côte de popularité, Jean-Edern Hallier va se casser le col du fémur et de grands succès diplomatiques en Afrique". Pour l'annonce de sa candidature à un troisième septennat, elle lui prodigue un conseil bien particulier."Elle me recommande de faire un slam avec Mc Solaar histoire de convaincre les jeunes".