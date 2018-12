publié le 20/12/2018 à 13:02

Ce n'est pas un mot que les députés ont l'habitude d'entendre sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mercredi 19 décembre, la députée insoumise Danièle Obono interpellait Édouard Philippe sur la crise des "gilets jaunes" lors des questions au gouvernement. "Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des boloss !", a-t-elle lancé, provoquant la surprise de certains.



Le mot, très prisé de la jeune génération, n'a pas été employé au hasard. Il faut remonter à octobre dernier pour comprendre toute l'histoire. À cette époque, l'animateur Cauet avait réagi à une intervention de la députée. "Ça a changé le langage des députées ou c’est moi ?! Allez maintenant vous devez placer #bolos à l’Assemblée nationale", avait-il tweeté. Danièle Obono n'avait pas tardé à répondre.

"C'est les député·e·s qui ont un tout p'tit peu changé : maintenant il y a 17 Insoumis·e·s (...) Sinon, nous on parle plutôt de #quille ou de #branquignole, mais ok, à la 1ère occaz on essaie de vous caser #bolos (y'a de quoi faire !) #challengeaccepted".

Près de deux mois après, la députée a donc honoré son pari, ce que n'a pas manqué de saluer Cauet, toujours sur Twitter. "Je crois que 'boloss' a donc été placé, et dans un discours bien travaillé @Deputee_Obono #challengerelevé !".

"Il pense mater le peuple à coup de #flashball et l'amadouer avec quelques écus récupérés en lui faisant les poches (...) Arrêtez de prendre les gens pour des bolosses !" @Deputee_obono fustige les mesures de l’exécutif sur le pouvoir d'achat. #ISF #GiletsJaunes #DirectAN pic.twitter.com/9gpLvYEt06 — LCP (@LCP) 19 décembre 2018

Je crois que « boloss » a donc été placé , et dans un discours bien travaillé @Deputee_Obono #challengerelevé ! ¿¿¿¿

De belles fêtes de Noel ! ¿ #CeQuiMaFaitRireEn2018 pic.twitter.com/Oj48mduVw8 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) 19 décembre 2018