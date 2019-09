publié le 27/09/2019 à 11:07

"On rapporte une histoire abracadabrantesque". Jacques Chirac est décédé, ce jeudi 26 septembre, à l'âge de 86 ans. Douze ans à la tête de l'État, l'ancien président de la République a marqué la culture populaire par sa voix souvent imitée et ses expressions entrées dans la culture populaire. "Abracadabrantesque" en fait partie et il est difficile d'évoquer le parcours de Jacques Chirac sans entendre résonner ce mot.

Remontons le temps au 21 septembre 2000. Lors d'une interview avec Élise Lucet, Jacques Chirac s'offusque d'une histoire qui est un scandale. "Des affaires visant Jacques Chirac, il ne restera peut-être que ces sept incroyables syllabes sorties de sa bouche de président de la République", note L'Obs.

À quelle affaire Jacques Chirac fait-il référence ? Dans une cassette posthume, le financier occulte du RPR, Jean-Claude Méry, expliquait avoir remis 5 millions de francs en liquide à l’homme politique en 1986. Un mot qui est devenu une ligne de défense.

Le mot "abracadabrantesque" est un dérivé d'"abracadabrant". Selon Le Larousse, cela fait référence au "caractère bizarre, éloigné du bons sens, de la raison, stupéfie, ahurit ; bizarre, extravagant : une nouvelle abracadabrante".

Arthur Rimbaud est à l'origine de ce mot. "Ô flots abracadabrantesques, Prenez mon cœur, qu’il soit lavé. Ithyphalliques et pioupiesques, Leurs quolibets l’ont dépravé !", a-t-il écrit écrit dans son poème Le cœur volé, envoyé à son professeur. Selon Le Figaro, c'est Dominique de Villepin, admirateur de Rimbaud et alors secrétaire général, qui souffla le mot à l’oreille de Jacques Chirac…