Hommage à Jacques Chirac : "Il va me manquer, vraiment", confie Bill Clinton

Bill Clinton a tenu rendre hommage à Jacques Chirac lors de la cérémonie d'hommage officielle rendue à l'ancien président de la République française. Alors qu'il sortait de l'Élysée, l'ancien chef de l'État américain à un "ami" qui allait "franchement lui manquer".

Bill Clinton était le seul représentant des États-Unis venu rendre hommage à Jacques Chirac en ce jour de deuil national, parmi 69 chefs d'États du monde entier. Interrogé par BFMTV, il a assuré se "moquer de ce qu'on dit de lui aux États-Unis, parce que j'étais son ami et je me souviens qu'en 2007 c'était un président incroyable". "Il y a des moments qu'on a passé ensemble, et je ne l'oublierai pas", a-t-il ajout, visiblement ému.

Bill Clinton a tenu à saluer son ami, ce "vieux Jacques", plus que l'homme d'État qu'il était. "Notre relation était très personnelle et n'avait pas grand chose à voir avec la grande politique", a en effet précisé l'ancien Président face à la presse à sa sortie de l'Élysée.

Il se souvient malgré tout de leur coopération passée lorsqu'ils étaient tous deux chefs d'État. "Mais en même temps il y avait une réelle alliance entre les États-Unis d'Amérique et la France, et d'ailleurs à l'époque nous avions essayé essayé de trouver des solutions avec la Russie pour le Kosovo", a rappelé l'ex-président des États-Unis.

S'il confie avoir parfois eu des désaccords avec Jacques Chirac, il se souvient surtout de leur entente sur des sujets aussi importants que l'environnement. "Avec Jacques on était pas d'accord sur tout, on avait des désaccords mais on pouvait trouver des modes de discussion, et on arrivait finalement à des accords, notamment sur les questions liées à la science et à la protection de la planète. Alors oui, franchement, Chirac va me manquer, vraiment",