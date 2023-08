Alex Vizorek sur RTL : "Les pailles en papier sont aussi utiles à l’environnement que Christophe Béchu"

Mercredi 30 août, Alex Vizorek commence sa "Vizo conférence" par une information écologique : "C’est le choc, car d’après une étude réalisée en Belgique, les pailles en papier et en bambou présentées comme des alternatives aux pailles en plastique sont en réalité aussi polluantes pour l’environnement et même pire : plus dangereuses pour le corps humain. C’est incroyable, les pailles en papier sont donc aussi utiles à l’environnement que Christophe Béchu".

L'humoriste se penche aussi sur "l'hommage raté du ministère de l’Éducation nationale à Martin Luther King", épingle l'adjoint aux Transports à la mairie de Paris David Belliard, qui ne connaît pas les dates précises des Jeux olympiques 2024 dans la capitale. Il conclut sur une nouvelle intervention de la mère de Luis Rubiales, le Président de la fédération espagnol de football, qui poursuit sa grève de la faim dans une église.

Retrouvez Alex Vizorek chaque soir à 18h36 dans RTL Bonsoir autour de Julien Sellier, Marion Calais et Cyprien Cini. Autre nouveauté de cette rentrée 2023, "Le Bret King News" dans la foulée du journal de 18h avec les imitations de Marc-Antoine Le Bret.



