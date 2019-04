Bernard Tapie : "Ce qui m’inquiète c’est sa santé", confie son épouse

publié le 11/04/2019 à 09:59

"Ce qui m’inquiète par-dessus tout, aujourd’hui, c’est sa santé", a expliqué Dominique Tapie, l'épouse de Bernard Tapie dans un entretien à Paris Match. "Il est soumis à tellement de stress, je ne sais pas comment il fait pour tenir". Elle a également donné des informations sur l'état de santé de l'homme d'affaires. "Il a passé un scanner la semaine dernière, ça va, il doit en passer un autre dans deux mois. On gère au jour le jour, en essayant de profiter au maximum de chaque instant. Combien de temps encore va-t-il pouvoir tenir ? Je croise les doigts. Il a une force mentale et physique hors du commun", souligne la femme de l'homme d'affaires.



Bernard Tapie continue de clamer son innocence. Jeudi 4 avril, l'heure était à la plaidoirie de la défense au procès. Cinq ans de prison ferme ont été requis contre lui pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". Il est soupçonné d'avoir truqué l'arbitrage qui lui a permis de récupérer 403 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais.

Bernard Tapie, âgé de 76 ans, deux cancers, mais une combativité intacte. Depuis le début du procès, il tente de refaire l'histoire et de prouver que c'est la banque qui l'a floué, et qu'il est en fait une victime.