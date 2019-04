publié le 04/04/2019 à 18:46

Plus que jamais il clame son innocence. Ce jeudi 4 avril, l'heure était à la plaidoirie de la défense au procès Tapie. L'homme d'affaires risque gros : cinq ans de prison ferme ont été requis contre lui pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". Il est soupçonné d'avoir truqué l'arbitrage qui lui a permis de récupérer 403 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais.



Bernard Tapie, 76 ans, deux cancers, mais une combativité intacte. Depuis le début du procès, il tente de refaire l'histoire et de prouver que c'est la banque qui l'a floué, et qu'il est en fait une victime. Et les plaidoiries de ses avocats sont à son image : théâtrales.

Le visage luisant de sueur, Hervé Témime, l'un des deux conseils de Bernard Tapie, a multiplié les assauts pendant des heures le doigt pointé en direction des avocats des parties civiles puis du procureur : "Vos plaidoiries et vos réquisitions sont vides, vides de preuves", hurle-t-il. Une démonstration de force qui captive les centaines de curieux installés sur les bancs du public.

Je ne vais pas romancer une vie digne d'un roman" Maître Hervé Témime; avocat de Bernard Tapie Partager la citation





Quant aux peines requises, cinq ans de prison pour Bernard Tapie, "c'est extravagant", reprend l'avocat dont la voix résonne dans la plus grande salle du Palais de justice de Paris. Puis il vante l'intégrité, le désir de justice de son client : "Je ne vais pas romancer une vie digne d'un roman", argue-t-il.



Il accuse le Crédit Lyonnais d'être la banque voyou qui aurait fait perdre des milliards d'euros au contribuable. "Magouilles", marmonne Bernard Tapie qui ne cesse d’acquiescer en écoutant son conseil. Pas de preuves de connivences entre l'homme d'affaires et les autres prévenus, reprend Maître Témime qui réclame évidemment la relaxe pour son client.



Bernard Tapie qui s'est exprimé en quelques mots : "Le droit l'emportera". Une assurance à l'image de l'attitude qu'il a eu tout au long de ce procès. Le jugement est prévu pour le 9 juillet prochain.