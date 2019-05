et Léa Stassinet

publié le 15/05/2019 à 08:39

Une combativité intacte. À 76 ans, Bernard Tapie lutte contre deux cancers. Mais ne baisse jamais les bras et tente de rassurer sur son état de santé. Invité sur RTL mercredi 15 mai, l'homme d'affaires assure aller "plutôt formidablement bien, par rapport à ce (qu'il) a vécu", et "par rapport à ce (qu'il) sait que les autres malades vivent".



Celui qui attend son jugement (le 9 juillet prochain, ndlr) pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" dans l'affaire de l'arbitrage qui lui a permis de récupérer 403 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais a également souligne "l'environnement très positif" dans lequel il évolue.

"J'ai une chance inouïe", a confié Bernard Tapie, évoquant un environnement lui permettant "de supporter les maladies telle que le cancer". "Il n'y a pas de surhomme", a-t-il ajouté, estimant que sans cet entourage, il "ne sait pas dans quel état il serait".