publié le 12/06/2019 à 18:45

Applaudissements et brouhaha. C'est le climat dans lequel Édouard Philippe a tenu son discours de politique générale, ce mercredi 12 juin. Décidé et déterminé, le premier ministre a détaillé l'acte II du quinquennat d'Emmanuel Macron, en précisant le calendrier des annonces.



Après une heure de discours, Édouard Philippe a entamé une auto-critique. Il reconnaît que "des décisions rapides et pas assez concernées" ont pu être prises. "En cette troisième année aux responsabilités, nous voulons faire évoluer notre méthode de gouverner (...) La détermination, la conviction, la passion que nous mettons à défendre nos idées ne devraient jamais nous conduire, à l'arrogance, à l'agressivité à la caricature. Regardons avec lucidité notre scène politique, ils ne sont pas toujours à la haute des enjeux", déclare Édouard Philippe.

Interrompu à de nombreuses reprises lors de cette séquence, Édouard Philippe a tenu à rappeler aux députés que cette critique était destinée à "tous", relançant ainsi le hués des députés. aux députés : "Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive que l'on invective le premier ministre quand il s'exprime. Peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme. C'est peine perdue, je suis inénervable". Cette phrase a eu pour effet de relancer les applaudissements de la majorité.