VIDÉO - Conseil constitutionnel : "Vous avez tort !", échange tendu entre Pascal Praud et la juriste Noëlle Lenoir

Échange tendu ce vendredi 14 avril dans RTL Midi. À quelques heures de l'avis très attendu du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, Pascal Praud s'entretenait avec l'ancienne Sage Noëlle Lenoir pour comprendre comment les décisions du Conseil Constitutionnel sont prises. Neuf membres composent l'instance, dont les ex-Premiers ministres Alain Juppé et Laurent Fabius ou l'ancienne ministre des gouvernements Philippe et Castex, Jacqueline Gourault.



"Je n'imagine pas une seconde Jacqueline Gourault, nommée par Emmanuel Macron, prendre une décision contre le président de la République", estime l'animateur sur RTL. "Vous avez tort", lui rétorque la juriste. "Vous avez absolument tort. Quel est l'intérêt pour un membre du Conseil constitutionnel qui statue en toute indépendance de suivre un parti politique ou un autre ?", demande-t-elle. "Elle n'est pas constitutionnaliste, elle n'est pas juriste", insiste Pascal Praud.



"Je suis juriste, mais il y a des non-juristes qui sont nommés", rappelle-t-elle d'abord en prenant l'exemple du Conseil d'État, ou des parlementaires. "À ce moment-là, vous faites passer à tous les législateurs, que sont les 577 membres de l'Assemblée nationale et les 324 membres du Sénat, un examen de droit", s'agace alors cette ancienne membre du Conseil Constitutionnel entre 1992 et 2001 avant de s'emporter.



"Je ne suis pas venue pour accuser madame Gourault'

"Je suis désolée, vous êtes journaliste, vous ne connaissez absolument pas l'intérieur du Conseil constitutionnel et tout ce qui vous intéresse, c'est 'ad personam' (ndlr : attaque visant à discréditer une personne)", s'indigne Noëlle Lenoir. "Je ne suis pas venue pour accuser madame Gourault', insiste-t-elle encore avant de donner une leçon à Pascal Praud : "Vous avez un rôle pédagogique vis-à-vis du citoyen". Réponse de Pascal Praud : "Je souligne que les gens qui sont dedans ne sont pas des constitutionnalistes. C'est quand c'est tout ce que je souligne".

Après trois mois de crise politique et sociale, le Conseil constitutionnel doit annoncer ses décisions sur la réforme des retraites ce vendredi aux alentours de 18h.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info