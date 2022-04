Aucun candidat ne vous plaît mais vous n’avez pas envie de vous abstenir pour autant ?

Aujourd’hui nous vous expliquons : comment voter blanc. Voter blanc, c’est très simple mais il faut réaliser quelques étapes chez vous si vous voulez le faire dans les règles de l'art. Il faudra que vous preniez une petite feuille blanche chez vous car votre bureau de vote ne vous proposera pas de bulletins blancs. Pliez-la pour qu’elle rentre dans la toute petite enveloppe "République française" qu'on vous confiera à votre arrivée et voilà !



Si vous ne vous sentez pas de gaspiller du papier ou que le pliage ce n'est pas trop votre truc, sachez que ne rien mettre dans l’enveloppe suffit aussi pour voter blanc. Mais attention, si vous sortez de ces techniques, votre vote pourrait bien ne pas être comptabilisé comme "blanc".



Voter blanc ce n’est pas voter nul ou s’abstenir, même si concrètement l’effet est un peu le même sur l'issue du vote. La philosophie politique derrière le vote blanc est un peu différente. Voter blanc reste une action démocratique particulière qui permet de montrer aux candidats et partis qu’on aurait bien aimé voter mais que personne ne fait l’affaire. Il faut savoir que certains militent d'ailleurs activement pour que le vote blanc (qui accompagne souvent le vote obligatoire) soit reconnu. D’ailleurs, il faut savoir que de plus en plus d’électeurs votent blancs ou nuls. Le second tour en 2017 était un record.



Le vote nul est un bulletin déclaré invalide. En général, il s'agit d'une erreur du votant repérée au moment du dépouillement. il peut aussi s'agir d'une démonstration de colère ou une tentative d'humour de la part des citoyens. Un bulletin sans enveloppe retrouvé dans l'urne, un bulletin non réglementaire, raturé, annoté ou encore déchiré sont autant de bulletins qui seront déclarés nuls.

L’abstention est probablement la contestation la plus célèbre et la plus médiatique. C’est le fait de ne pas se déplacer le jour du vote alors que l'on est bien inscrit sur les listes électorales. S'il s'agit de l'action qui nécessite le moins d'effort, il faut bien reconnaître que les abstentionnistes sont considérés par le personnel politique et les observateurs de la vie politique. Celles et ceux qui votent blancs sont souvent invisibilisés.