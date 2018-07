et AFP

publié le 27/02/2017

Le camp Fillon accuse le gouvernement. Dimanche 26 février, François Fillon a dénoncé le "climat de guerre civile" qu'aurait laissé s'installer le gouvernement, en réaction aux attaques de bus transportant des militants du Front national à proximité de Nantes. Lundi 27 février, c'est au tour de Thierry Solère, porte-parole du candidat de la droite et du centre, de charger le gouvernement, qu'il accuse d'"organiser des fuites dans la presse" dans les affaires en cours, "pour essayer de parasiter la présidentielle".



Premier invité de la matinale de l'histoire de CNews, nouveau nom d'I-Télé, l'ancien président du comité d'organisation de la primaire de la droite a affirmé avec aplomb que "dans le fonctionnement de nos institutions, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas que la justice fasse son travail, je suis attaché à son indépendance (...) Ce qui ne va pas, c'est qu'à 55 jours de l'élection, les PV d'audition des uns ou des autres se retrouvent dans le journal sous la signature de deux journalistes dont on connaît la proximité, notamment avec François Hollande (les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ndlr)".

Et de conclure : "Il y a le risque de l'instrumentalisation parce qu'on laisse des casseurs prospérer partout en France, parce qu'on laisse des gens perturber des manifestations, parce qu'on fait fuiter de manière organisée des PV à charge dans la presse, tout ça participe d'instrumentaliser l'opinion publique."



