publié le 13/02/2017 à 09:31

François Fillon sera-t-il le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle ? En plein scandale sur les présumés emplois fictifs de Penelope Fillon à l'Assemblée nationale et à la Revue des Deux Mondes, la question se pose malgré l'assurance de l'ancien premier ministre. Seule une mise en examen semble pouvoir redistribuer les cartes chez les partis Républicains : "Je suis parlementaire, je n'ai pas à vous dire comment la justice doit fonctionner. Je n'ai aucun commentaire. Je rappelle juste qu'avec François Fillon, vous avez le seul candidat à l'élection présidentielle qui a passé 32 ans de vie politique sans jamais avoir été mis en cause", commente Thierry Solère.



Invité de RTL, le député Les Républicains se tourne dorénavant vers l'élection présidentielle. "On ne va pas priver les Français d'un vrai débat. La situation qui préoccupe les Français, c'est la situation économique, c'est le taux de chômage", lance-t-il. Avant de poursuivre : "Je suis là pour dire la nécessité qui est la nôtre d'avoir un vrai débat de fond. On ne va pas se faire voler le débat en commentant les évangiles à La Réunion ou en commentant le rassemblement de douze manifestants à Sablé-sur-Sarthe".

Il faut remettre de l'ordre, la seule chose qui m'importe, c'est que la France se redresse Thierry Solère Partager la citation





L'important pour lui est dorénavant de permettre aux Français de retrouver du travail ou encore de restaurer l'autorité de l'État. "Il est urgent que ça change (...) Il faut remettre de l'ordre, la seule chose qui m'importe, c'est que la France se redresse", assure-t-il. La question d'un plan B est dès lors balayée d'un revers de main pour Thierry Solère qui voit en François Fillon le seul capable de "porter un projet de redressement". Une manière pour lui de rappeler que "le plan B, c'est la Bérézina".

Face aux turbulences actuelles, Thierry Solère a décidé d'attaquer les principaux adversaires dans la course à la présidentielle alors que François Fillon ne cesse de chuter dans les sondages depuis les révélations du Canard enchaîné. "Nous avons face à nous Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Benoît Hamon. L'ancien ministre de l'Éducation nationale veut distribuer de l'argent pour tout le monde, nous avons Emmanuel Macron qui veut faire des moratoires pour Notre-Dame-des-Landes et nous avons le Front national dont le projet économique nous amènerait à la ruine de notre pays", conclut-il.