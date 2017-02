INVITÉ RTL - Le député Les Républicains assure que si François Fillon était président, "le gouvernement n'aurait pas autorisé cette manifestation".

par Claire Gaveau , Benjamin Sportouch publié le 13/02/2017 à 08:31

Depuis l'interpellation du jeune Théo, victime d'un viol présumé par un policier, la gronde se fait entendre. Les manifestations s'enchaînent dans les banlieues franciliennes. À Aulnay-sous-Bois, à Bobigny ou encore à Argenteuil, la population s'est emparée de la rue pour se faire entendre et dénoncer les agissements des forces de l'ordre. Des rassemblements qui ont rapidement tourné aux règlements de comptes : "Il n'y a aucune violence légitime, c'est à la justice de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé avec Théo mais c'est au gouvernement d'assurer l'ordre public", réagit Thierry Solère au micro de RTL.



Une situation qui interroge grandement le député Les Républicains. "La manifestation a été autorisée à Bobigny, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a fait cela et nous ne comprenons pas où est passé Bruno Le Roux", lance-t-il. Avant de poursuivre : "Il y a un ministre de l'Intérieur, on se demande ce qu'il fait depuis plusieurs jours. Si François Fillon était président, le gouvernement n'aurait pas autorisé cette manifestation".



Celui qui est dorénavant porte-parole de François Fillon déplore les nombreux débordements recensés. "C'est au gouvernement d'assurer l'ordre public dans le pays et de rappeler que la loi n'est pas facultative. On le voit encore à Argenteuil, les casseurs cassent tout et ont un sentiment d'impunité", conclut-il.