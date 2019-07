Victoire de l'Algérie : Robert Ménard traite de "crétins" les casseurs sur RTL

et Eléanor Douet

publié le 17/07/2019 à 08:36

Les célébrations pour la qualification de l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des nations le 11 juillet dernier ont été marquées par des débordements dans plusieurs villes de France.

Des incidents qui indignent Robert Ménard. Invité de RTL mercredi 17 juillet, le maire de Béziers condamne l'attitude de "ces Français, des Français de papier, ça ne fait pas l'ombre d'un doute". Dénonçant les propos de "ces crétins", Robert Ménard assure ne pas généraliser et seulement voir "le peu d'envie d'être Français de la part de ces garçons et de ces filles".

"Ils sont Français de papier, leurs parents sont souvent Français. C'est la troisième génération et on a raté à ce point l'intégration ? Ils n'aiment pas la France. Il faut dire que peut-être qu'on ne leur donne pas envie d'aimer la France", a-t-il estimé.

Et de citer Emmanuel Macron qui en février 2017 avait qualifié la colonisation de "crime contre l’humanité" depuis l'Algérie. "Quand vous allez dire ça en Algérie, vous croyez que vous rendez votre pays attractif, aimable et qu'on ait envie de l'aimer ?", s'insurge Robert Ménard. "On paye le prix de gens qui ont toujours trouvé des excuses à ce genre de comportements", conclut-il.