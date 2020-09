Rafale livrés à l'Inde : l'armement français fait toujours recette

publié le 10/09/2020 à 12:58

La ministre des armées Florence Parly est en visite à New Delhi, en Inde, afin d'assister à la cérémonie officielle des toutes premières livraisons de Rafale à l'Inde. Le contrat, signé en septembre 2016, porte au total sur 36 appareils assemblés par Dassault Aviation à Bordeaux Mérignac.

Ce contrat est le symbole que le matériel militaire français fait toujours recette. La France se classe 5e des pays exportateurs d'armes au monde selon le dernier rapport remis au parlement. Ce secteur représente 200.000 emplois dans l'Hexagone.

En 2019, les ventes ont rapporté la bagatelle de 8,3 milliards d'euros, notamment grâce au domaine naval et en particulier aux 2 milliards des 12 chasseurs de mines destinés aux marines belge et néerlandaise.

L'Europe supplante même le Moyen-Orient avec 45 % du montant total des commandes. Les pays du Golfe et du Moyen-Orient préfèrent diversifier leurs sources. Ils choisissent français, américain, européen, en profitant de leur concurrence effrénée. Ainsi l'Italien Leonardo a réussi au dernier moment à imposer ses hélicoptères en Égypte alors que la France semblait la mieux placée.

Les armes françaises décriées au Yémen

L’Égypte, a été le tout premier client du Rafale en 2015. Or le fleuron des armées françaises semble battre un peu de l’aile après trois années blanches. Mais Dassault compte à nouveau sur l’Égypte et évidemment sur l'Inde pour obtenir deux nouvelles tranches de 36 avions. Les choses avancent également en Suisse, en Finlande et même du côté de la Grèce et de la Croatie pour de l'occasion.

Ces ventes d'armes françaises sont condamnées par de nombreuses ONG. Amnesty International, en particulier, accuse la France de se rendre complice de crime de guerre. Au Yémen, les Saoudiens et leurs alliés Émiriens utilisent en effet contre la rébellion houthiste des frégates made in France pour imposer un terrible blocus.

Et les obus ou missiles tirés par les chars Leclerc, les canons Caesar et les Mirage 2000 ne font pas toujours la différence entre combattants et civils innocents.