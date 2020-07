Armée : quel est le nouvel avion de combat qui va coûter si cher ?

publié le 16/07/2020 à 19:52

Le Scaf est le nouvel avion de combat européen prévu pour 2040. Ce système de combat aérien du futur, développé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, devrait être bien plus cher à développer que ne l'a été le Rafale, selon un dernier rapport sénatorial, publié mercredi 15 juillet.

Les sénateurs Hélène Conway-Mouret et Ronan Le Gleut ont estimé le coût total du programme entre 50 et 80 milliards d'euros. Un montant tout à fait astronomique, et qui représente "cinq à huit fois" celui du développement du Rafale.

"Le partage des coûts constitue donc bien une nécessité pour pouvoir préserver l'autonomie stratégique de chacun des pays membres du programme en matière de système de combat aérien", précisent ainsi les sénateurs dans leur rapport.

Le Scaf, présenté en 2019 au Salon du Bourget, est une collaboration franco-allemande. Le budget serra réparti entre les deux pays jusqu'en 2025 (2,5 milliards pour la France et 1,5 milliard pour l'Allemagne). Par la suite, les coûts seront équilibrés à 50/50 avant d'être renégociés avec l'entrée en jeu de l'Espagne. À noter que cet avion de combat du futur est prévu pour être opérationnel en 2040 et, à terme, remplacer les Rafale et les Eurofighter.

Qu'a-t-il de révolutionnaire ?

Le Scaf est présenté comme "LE système des systèmes". Ce ne sera en effet pas un simple avion de combat aérien. Au centre il y aura bien l'avion de combat, puis les dispositifs d'armement nouvelle génération, mais il sera accompagné d'une flotte de drones accompagnateurs, de ravitailleurs, d'avions de reconnaissance, et des différents systèmes de commandement, jusqu'aux satellites. L'ensemble du système sera interconnecté et communiquera au sein du "cloud de combat".

L'objectif de ce programme intra-européen, qui pourrait convaincre d'autres pays que la France, l'Allemagne, et l'Espagne, est de concurrence le programme Tempest des Britanniques, et d'obtenir une autonomie stratégie européenne.