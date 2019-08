publié le 19/08/2019 à 17:13

Un nouveau livre à venir pour Valérie Trierweiler. L'ancienne première dame a annoncé sur Twitter la sortie d'un nouvel ouvrage, On se donne des nouvelles, le 25 septembre prochains aux éditions Les Arènes.

Joint par RTL.fr, la maison d'édition indique que ce livre sera une sélection des grands reportages faits par Valérie Trierweiler, tout au long de sa carrière de journaliste à Paris Match. L'ancienne première dame reviendra aussi sur ses impressions sur son métier, sa carrière, ses rencontres mais aussi son engagement au sein du Secours populaire. Un livre politique mais aussi centré sur son rapport à la société.

Difficile de ne pas penser à son précédent livre, Merci pour ce moment, qui avait embarrassé l'Élysée, et qui revenait sur sa relation avec François Hollande. Dans On se donne des nouvelles, Valérie Trierweiler devrait aussi consacrer un chapitre à l'ancien président de la République mais de manière "plus apaisée", nous précise-t-on.

Et si on se donnait des nouvelles ? Je suis heureuse de vous présenter la couverture de mon prochain livre qui paraîtra le 25 septembre aux éditions #lesarenes. À très vite. @ParisMatch pic.twitter.com/uOzrYmwbUB — Valerie Trierweiler (@valtrier) August 18, 2019