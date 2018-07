Valérie Trierweiler révèle pourquoi elle a écrit "Merci pour ce moment"

publié le 28/03/2018 à 13:02

Valérie Trierweiler était l'invitée de la séquence Face Caméra de L'Émission du dimanche de France 3 ce dimanche 25 mars 2018. Une présence rare à la télévision et l'opportunité pour Philippe Legrand, qui menait l'interview, de revenir sur la jeunesse modeste de l'ancienne Première dame et sur les raisons qui ont motivées l'écriture de son fameux best-seller : Merci pour ce moment. Un livre qui a provoqué une onde de choc terrible pour l'image de François Hollande. Un livre dont même le titre demeure un mystère...



"[Ce titre,] Merci pour ce moment, c'est un secret que personne ne connaît et que je ne révélerai toujours pas, a déclaré la journaliste de Paris-Match. Même mon éditeur ne le sait pas". [L'écriture de ce livre] n'a pas été choix, ça s'est imposé à moi, justifiait Valérie Trierweiler. Ça a été ma porte de sortie, ma porte de survie. Donc je ne me suis pas dit : 'J'écris, j'écris pas'. J'ai commencé à écrire la nuit quand je ne dormais pas, le jour quand je pouvais. Il fallait que ça sorte. Ça a été une question de survie".

"On vous vole votre vie"

La journaliste est aussi revenue quelques minutes sur l'image publique qui était la sienne, une image très éloignée de la réalité selon elle. "Je n'étais pas à l'aise et je transmettais un malaise et le malentendu avec les Français vient de là", expliquait-elle dans les colonnes d'un numéro de Paris-Match consacré aux Premières dames. "Oui [le malentendu a été pesant]. Je n'avais pas l'impression d'être la personne qui était décrite quand décrivait une femme méchante et ambitieuse, racontait Valérie Trierweiler. Je ne me reconnaissais pas. Bien sûr, on n'a pas envie de se voir méchante et ambitieuse. Mais je ne me sentais pas comme ça".

"Ce n'était pas mon choix d'aller là-bas [à l'Élysée]. Quand on lit Anne-Aymone Giscard d'Estaing qui parle de 'prison'. Madame Pompidou qui en parlait aussi. Je sais que ça peut être compliqué à comprendre pour les Français que malgré les dorures, malgré la vie facile - parce qu'effectivement vous n'avez plus besoin de faire de courses et de cuisiner, mais vous vous apercevez à ce moment-là que la cuisine c'est un plaisir - on vous vole votre vie. Pour moi ce n'était pas la vie rêvée."

Action humanitaire

Dans cet entretien, Valérie Trierweiler est aussi revenue sur son début de carrière comme journaliste, sa ruse pour assister à une petite discussion entre des reporters et le tout nouveau président Mitterrand ainsi que ses projets pour l'action sociale et solidaire.



L'interview s'est conclue sur une conversation fictive. Le thème : que dirait Valérie Trierweiler à Dieu si elle le rencontrait ? "Comment supporter ce qui se passe en Syrie, on parle des enfants, commence-t-elle. Comment supporter qu'il y ait autant de victimes civiles en Syrie, au Yémen... Comment supporter qu'il y ait autant de personnes qui meurent de faim dans tant de pays en Afrique ou en Inde, car c'est là qu'il y a le plus d'enfants qui meurent de faim. J'aurais plus de choses à lui demander que de choses qu'il aurait à me dire."