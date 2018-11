Les traîtrises de la 5ème République !

publié le 01/11/2018 à 13:00

Plus on se rapproche du pouvoir, plus on est amené à trahir. Qu’il s’agisse de tuer le père, de s’émanciper d’un mentor, d’éliminer un rival ou d’écarter une compagne trop encombrante, la trahison est le fil conducteur de la vie politique sous la Ve République, parce qu’elle est un marchepied indispensable pour la conquête de l’Élysée. Notre invité l’historien Jean Garrigues nous invite dans la « cage aux fauves », où tous les coups sont permis. Georges Pompidou trahit Charles de Gaulle, Jacques Chirac trahit Valéry Giscard d’Estaing, Édouard Balladur trahit Jacques Chirac, Ségolène Royal trahit François Hollande, Marine Le Pen trahit son propre père…



à lire : La république des traîtres chez Tallandier.