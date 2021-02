Vague de froid : Mélenchon interpelle Castex qui lui répond fermement

publié le 09/02/2021 à 20:54

Le grand froid s'est installé sur la moitié nord du pays et cela risque de durer plusieurs jours. Quatre départements dont le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange "grand froid". Dans la nuit de mardi à mercredi 10 février, Météo France prévoit jusqu'à -8 degrés à Lille. Au total, 36 départements sont en vigilance orange pour neige-verglas, grand froid et crues.

Jean-Luc Mélenchon a interpellé le Premier ministre pendant les questions au gouvernement ce mardi, à l'Assemblée nationale. Il craint une situation très difficile pour les SDF et les plus précaires : "Le froid, monsieur le Premier ministre, est aussi une calamité sociale. Il y a dans notre pays 300.000 personnes sans domicile fixe, dont 30.000 enfants. Le froid glaciaire sera sans pitié à leur égard. Demanderez-vous aux préfets de réquisitionner les bâtiments vides autant que de besoin ? Peut-on demander l'attribution gratuite des premiers mètres cubes de gaz et des premiers kilowattheures d'électricité ? Monsieur le Premier ministre, êtes-vous conscient de l'urgence ?".

Et Jean Castex a fermement répondu : "La campagne hivernale nous a conduit à ouvrir 20.000 places supplémentaires pour les sans-abris. Je vous rappelle, et c'est inédit dans l'histoire de la République, le fait que tous les étudiants de France puissent bénéficier de deux repas par jour auprès des Crous à un euro. C'est une cause nationale qui nous réunit tous et le gouvernement agit et continuera de le faire".