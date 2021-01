Coronavirus : le professeur Arnaud Fontanet est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 14/01/2021 à 13:43

L'émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les premières données, inquiète au plus haut point la communauté internationale. Tous les virus mutent. Ces mutations sont des modifications qui interviennent lorsqu'ils se répliquent. Les scientifiques ont observé de multiples mutations du Sars-CoV-2 depuis son apparition, la grande majorité sans conséquence, mais certaines peuvent lui donner un avantage pour sa survie, dont une plus grande transmissibilité.

Le variant britannique, c'est "vraiment l'inquiétude du moment" car "il peut nous précipiter dans une situation extrêmement complexe", a prévenu l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Ce membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français a ajouté : "Il est vraiment important de se poser la question de la fermeture des frontières" avec certains pays comme le Royaume-Uni. À ce stade, seulement trois clusters potentiels ont été recensés, à Bagneux en région parisienne, à Marseille et en Bretagne.

