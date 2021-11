"Une Ambition intime" : sur l'écologie, Hidalgo "préfère être du bon côté de l'Histoire"

"Quand vous êtes capable de vous attaquer à l'automobile, vous savez que ce n'est pas pour faire plaisir. Ce n'est pas pour chercher des voix". C'est ainsi que le mari d'Anne Hidalgo, Jean-Marc Germain, décrit l'engagement écologique de la maire socialiste de Paris.

Dans l'émission Une Ambition intime diffusée sur M6 le 7 novembre, la candidate PS à l'élection présidentielle explique qu'il y a "des gens qui ont vraiment intérêt à ce que rien ne change". Elle évoque notamment, sans nommer des entreprises, "des industriels de l'énergie fossile" et "de l'économie carbonée". "Ils sont venus me menacer dans mon bureau en me disant que si je ne changeais pas de discours, on me fera battre aux prochaines élections municipales", raconte-t-elle.

En réponse Anne Hidalgo leur a rétorqué : "Vous savez un jour peut être vous vous serez à un tribunal qui viendra vous juger pour empoisonnement. Je préfère être du bon côté de l'Histoire".