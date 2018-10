Laurent Wauquiez et Aurane Reihanian en 2017

publié le 13/10/2018 à 17:35

Les adhérents des Jeunes Républicains doivent élire leur nouveau président. Les votes sont ouverts du vendredi 12 au samedi 13 octobre à 18 heures. Mais un document audio sème le trouble : l'un des deux candidats aurait cherché à influencer l'élection.



Dans cet enregistrement, authentifié par Le Journal du Dimanche, Aurane Reihanian, protégé de Laurent Wauquiez, discute avec Romain Lefebvre, référent départemental jeunes de l'Allier. Ils y parlent de "choper les codes" qui permettent aux adhérents de voter en ligne.

"À mon avis, faut pas trop qu’on joue à ça", glisse Romain Lefebvre. "De toute façon c’est un truc informatique, hein. En fait, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner... Je pense juste qu’il faut tenter, parce que c’est une réserve de voix de malade", lui répond le candidat à la présidence des Jeunes Républicains.

La Haute autorité du parti saisie

Pour son concurrent, Charles-Henri Alloncle, il y a là une preuve de la volonté d'Aurane Reihanian de truquer l'élection. Il a saisi la haute autorité du parti Les Républicains, qui supervise le scrutin. Son responsable répond au JDD ne pas avoir "vocation à intervenir pour le moment", mais après l'élection.



Aurane Reihanian se défend. Dans un communiqué, il dénonce "des propos isolés et sortis de leur contexte". "Nous envisagions les cas dans lesquels les équipes de Charles-Henri Alloncle pouvaient frauder."



Son interlocuteur sur l'enregistrement, Romain Lefebvre, indique à Libération qu'"il n’était pas question de prendre les codes de quelqu’un pour voter à sa place. On voulait identifier les codes des jeunes qui ne pourraient pas voter et les contacter."