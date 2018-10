publié le 10/10/2018 à 08:49

Qui peut faire son entrée au gouvernement ? C'est la grande question, de ce mercredi 10 octobre, au lendemain d'une journée d'attente. Alain Juppé peut-il faire partie de la nouvelle équipe d'Édouard Philippe ?



À cette question, Jean-Pierre Raffarin explique : "Je ne sais pas. Il aime bordeaux, il a des projets pour Bordeaux mais il a le sens de l'État. C'est à lui de répondre à cette question, je l'aime trop pour parler à sa place".

Invité à l'antenne de RTL, l'ancien premier ministre préfère insister sur l'importance de "savoir où on va". "Aujourd'hui, les Français ont besoin de clarté et de visibilité. Soit le président est dans une correction pour que les fonctions soient assumées. Et au début de l'année 2019, dans la perspective européenne, il construit une majorité européenne. Ça peut se faire en deux temps".