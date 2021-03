publié le 09/03/2021 à 18:42

Lundi, le corps d'une adolescente de 14 ans a été retrouvé dans la Seine. La jeune fille aurait été frappée puis poussée dans le fleuve par deux de ses camarades. Un nouvel acte qui confirme la recrudescence de la violence chez les jeunes.

"Avec ces générations, le moindre évènement peut finir avec un mort", déplore François Pupponi, député Modem du Val-d'Oise et ancien maire de Sarcelle, invité sur RTL ce mardi. "Pour certains, la vie n'a plus aucun sens : on peut tuer quelqu'un. Le rapport à la mort est différent et le passage à l'acte est de plus en plus facile", regrette l'élu.

Il ne "faut pas les lâcher", martèle François Pupponi qui a côtoyé de prés cette violence lorsqu'il était maire de Sarcelle, pendant 20 ans. "Le moindre coup de poing, le moindre évènement, le moindre conflit entre deux jeunes peut terminer le soir avec un mort", alerte-t-il. Il faut que l'ensemble des acteurs, des adultes, soit en éveil permanente et le moindre conflit, il faut le désamorcer immédiatement", préconise le député.

Et selon François Pupponi tout le monde à son rôle à jouer : "l'éducation nationale lorsque ça se passe à l'école, les éducateurs sociaux lorsque c'est en dehors du temps scolaire, prévenir les parents tout de suite qu'ils doivent surveiller, tout le monde". "Il faut que ce soit l'ensemble de la société qui, chacun à sa place, soit en veille permanente pour éviter que le petit problème puisse déraper avec des morts", plaide-t-il.