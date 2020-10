et Marie-Pierre Haddad

publié le 25/10/2020 à 15:03

Le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella et l'eurodéputé RN Jérôme Rivière se rendront début novembre aux États-Unis, où ils assisteront à un des derniers meetings de Donald Trump. Ils seront aussi présents à la soirée électorale de la présidentielle du 3 novembre prochain, selon leurs entourages qui confirment une information du Figaro.

Donald Trump est-il un modèle pour Marine Le Pen ? "Non", répond la présidente du Rassemblement national. Tout en insistant sur le fait que le président américain ne représente pas un modèle pour son parti, Marine Le Pen souligne néanmoins qu'un "certain nombre de mesures prises par Donald Trump allaient dans le sens de nos propositions".

Et d'ajouter : "Il reste des divergences majeures entre nous et le président Trump". Selon la présidente du Rassemblement national, "pour la France, la réélection de Donald Trump serait plus positive que l'élection de Joe Biden".

Joe Biden en avance, d'après les sondages

Les sondages donnent toujours huit points d'avance en moyenne à Joe Biden à l'échelle nationale, ainsi qu'un avantage de moindre ampleur dans les États-clés. Mais Donald Trump semble bénéficier d'un léger frémissement en Floride, qu'il ne peut se permettre de perdre s'il veut être réélu.

Qu'importe le bilan de plus de 224.000 morts de la Covid-19 aux États-Unis, le record d'environ 80.000 nouveaux cas de coronavirus enregistré la veille ou les attaques de son adversaire démocrate, le locataire de la Maison Blanche se veut optimiste.



Mais l'ancien vice-président de Barak Obama peut toujours compter sur le soutien du premier président noir des États-Unis, toujours très populaire chez les démocrates.