Marine Lorphelin, était présente sur la 6ème étape du Tour de France ce jeudi 1er juillet. Elle a pris la route avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque et "c'était génial", même si l'exercice était difficile. Elle confie s'être "dépassée" et que le public a bien aidé son équipe à aller au bout de l'épreuve. Cette association permet à des enfants défavorisés et atteints de malformations cardiaques de se faire opérer en France.

Pour miss France 2013, le Tour de France est "un événement incontournable" et "très populaire". Ravie d'être sur les routes, elle a toujours connu cette compétition car son père était passionné de cyclisme.

En cette période de déconfinement, elle estime qu'il faut en profiter et "retrouver un peu de vie, un peu de bonne humeur et vibrer avec les coureurs". Son premier souvenir du Tour de France remonte à son sacre de Miss Saône-et-Loire et elle confie avoir "été très impressionnée" à l'époque, car elle débutait dans cet univers.

Covid oblige, la bise des jeunes femmes qui remettent les prix aux coureurs n'est plus d'actualité. Mais Marine Lorphelin tient à revenir sur les différentes polémiques que cette pratique a provoqué. Selon l'ancienne miss France, ça reste "le charme à la française".