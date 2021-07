Tour de France 2021 : 7e étape Vierzon-Le Creusot vendredi 2 juin

La plus longue étape du Tour depuis plus de 20 ans. Avant d'entamer les étapes alpestres, les coureurs de la grande boucle alterneront les plaisirs à travers un parcours de 249,1km entre Vierzon et Le Creusot, vendredi 2 juillet.

"Les longues étapes ont tendance à se finir au sprint après du plat, beaucoup de plat. Cette fois, j'en voulais une à la fois longue et difficile pour empêcher autant que possible les équipes de contrôler la course", confie Thierry Gouvenou, qui a tracé cette 7e étape, interrogé par nos confrères du Journal du Centre.

Le point-clé de cette étape sera sans aucun doute la montée inédite du Signal d'Uchon, avec des passages à 18%, "Une ascension inédite qui pourrait faire des dégâts", a d'ailleurs tweeté le compte officiel du Tour. Dans un entretien accordé au Journal de Saône-et-Loire, l'ancien cycliste Bernard Thévenet imagine une victoire d'un Français lors de cette étape, "les petites côtes raides font presque autant d’écart que les grands cols où tout le monde grimpe au train, très vite (...) c’est un truc pour Alaphilippe, pour des puncheurs qui peuvent espérer aller au bout jusqu’au Creusot", décrypte-t-il. Départ fictif de Vierzon à 11h, réel à 11h15. Arrivée au Creusot prévue entre 17h et 17h30.