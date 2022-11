Titre de séjour pour métier en tension : l'avis d'un restaurateur

Mercredi 2 novembre, les annonces du gouvernement concernant l'immigration ont été mal accueillies par les députés de l'opposition. Le gouvernement a présenté ses projets, parmi lesquels le souhait d'un meilleur suivi des personnes soumises à une obligation de quitter le territoire et la création d'un titre de séjour pour les métiers qui manquent de main d'œuvre.

En réponse à cette proposition, à Tours, en Indre-et-Loire, un restaurateur s'est dit prêt à embaucher plus d'étrangers. Gérant d'un bistrot, il a employé deux apprentis hindous et est régulièrement sollicité par des étrangers qui n'ont pas le droit de travailler en France. "J'ai des demandes de gens qui veulent travailler, qui sont Pakistanais, qui sont Libanais, qui n'ont pas de papiers et on ne peut pas les prendre, c'est impossible. Les risques sont beaucoup trop grands, on doit respecter la loi", a-t-il expliqué.

Pour ce restaurateur, si un titre de séjour pour métiers en tension est instauré, il embauchera immédiatement. "Imaginez dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui seraient pourvus", a-t-il poursuivi. Grâce à cela, il a assuré que son restaurant pourrait réaliser 10 % à 15 % de bénéfices supplémentaires.

"C'est un manque à gagner énorme, manque à gagner pour le restaurant, manque à gagner pour l'État" a alerté le gérant. Il a estimé que, sans nouvelle mesure, son restaurant pourrait disparaître dans dix ans ainsi que tous les bistrots, tout en espérant que la proposition du ministre de l'Intérieur sera validée.

