Métiers sous tension : quelles solutions pour recruter des candidats avant l'été ?

Postes à pourvoir, métiers sous tension, pénurie de main d’œuvre. On vous en parle tous les jours. Il y avait environ 370.000 emplois vacants en France au premier trimestre 2022, soit 8% de plus que le trimestre précédent. Le nombre de professions concernées s'allonge jour après jour.

Dans cet épisode d'Immersions, les journalistes de RTL ont essayé de comprendre ces emplois qui cherchent désespérément des bras. Les entreprises doivent désormais rivaliser d’imagination pour attirer les candidats.

À un mois des vacances d'été, les saisonniers manquent désespérément dans le Calvados. Pierre Herbulot, journaliste RTL, a réalisé un test : il s'est glissé dans la peau d'un étudiant à la recherche un job pour les mois de juillet et août, sans aucune expérience et sans CV. Résultat : il a décroché 25 emplois en seulement 4 heures !



Dans la restauration, il manque des dizaines de milliers de saisonniers. Au point que la profession envisage d’aller cherche des bras à l’étranger, et notamment en Tunisie. Cette situation de pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs est étonnante, mais aussi dérangeante. Car il y a toujours dix fois plus de chômeurs en France que de postes à pourvoir.



>> Immersions est le podcast des reportages de RTL. Pour sa saison 2, présentée par Nicolas Fauroux, rédacteur en chef à RTL, Immersions propose une sélection des meilleurs reportages diffusés sur RTL. Ceux qui font la richesse de RTL, qu'ils soient tournés au bout du monde ou au coin de la rue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info