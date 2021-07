Tenue scolaire : François Bayrou garde "un souvenir chaleureux et ému" du "temps des mini-jupes"

"Tenue décente exigée". Dans un entretien au magazine Elle, Emmanuel Macron a relancé la polémique sur la tenue vestimentaire des élèves à l'école et le port de crop-top. "À l’école, je suis plutôt tenue décente exigée. Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d’exister n’a pas sa place à l’école. On peut tenir compte de la part de fantaisie d’un ado et tenir bon sur certains principes", a expliqué le président de la République.

Proche du chef de l'État, François Bayrou s'est dit lui "assez peu choquable" en général. "J'ai grandi au temps des mini-jupes et j'en garde un souvenir absolument chaleureux et ému. Et c'était vraiment, à l'époque, des mini mini-jupes. Est-ce que c'était décent ? Ca dépend de ceux qui les portent et de leurs attitudes", a-t-il expliqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 4 juillet, sans prendre parti sur les propos tenus par Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon a quant à lui immédiatement réagi dans la foulée de la publication de l'interview. Le candidat LFI à l'élection présidentielle a déploré l'instauration d'une "police du vêtement".